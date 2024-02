Sono aperte le iscrizioni per l’incontro formativo gratuito per riflettere sugli spazi, pubblici e privati, e acquisire metodi e idee per attività legate all’abitare.

“Tutta mia la città” è il titolo del workshop in programma sabato 24 febbraio dalle ore 9.30 al BLA di Fiorano Modenese, a cura di Laura Brambilla, formatrice e curatrice. Una mattinata in biblioteca tra teoria e attività, spunti di riflessione, buone pratiche e albi illustrati, che lascerà lo spazio anche ad un’attività laboratoriale volta alla rielaborazione in chiave personale dei contenuti e degli strumenti appresi nella prima parte dell’iniziativa.

Quanto profondamente conosciamo la storia della città in cui abitiamo? Quanto condiziona la nostra?

L’ultimo appuntamento della rassegna Leggere&Crescere, proposta dal Comune di Fiorano Modenese e associazione Lumen, sarà proprio volto a rispondere a queste domande, ma specialmente a generare nuove curiosità, soprattutto a partire da punti di vista, ricordi ed esperienze individuali e collettive, che daranno vita a una nuova mappa della città che renda possibile un maggiore processo di identificazione negli scenari del nostro quotidiano.

Il workshop offre modelli e spunti per attività che si possono proporre a bambini e ragazzi, non solo a scuola: “Tutta mia la città” è un appuntamento pensato per insegnanti, educatori, genitori ma non solo, è aperto a tutti coloro che hanno il desiderio di mettersi in gioco e imparare anche attraverso il fare.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, telefonando allo 0536 833403 oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.fiorano-modenese.mo.it.

Laura Brambilla è formatrice per l’Associazione culturale “Senza titolo”, ente che cura la progettazione e gestione di servizi educativi e di mediazione culturale per musei, istituzioni culturali e scolastiche sul territorio nazionale.