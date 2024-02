Non meno di una dozzina, alcune delle quali erano ancora parcheggiate tra viale XX Settembre e viale dei Caduti, in pieno centro cittadino. E appendice, oltremodo sgradita, in viale Crispi, dove la scena non era dissimile a quella del ‘viale’.

Parliamo delle vetture i cui proprietari, questa mattina, si sono trovati le gomme delle loro auto tagliate. Secondo le prime indiscrezioni alcune delle 200 telecamere che presidiano le strade cittadine avrebbero ripreso il vandalo, che avrebbe agito, in nottata, da solo, ma la cautela in ordine alla ricostruzione dell’accaduto, al vaglio delle forze dell’ordine, ad ora è massima.

La scorsa settimana, segnalazioni di identico tenore erano arrivate, via social, da alcuni abitanti di via Mazzini.