A Modena, durante la serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile

della locale Compagnia hanno fermato un giovane che si aggirava a piedi nel Parco Novi

Sad. All’esito della perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di 9 grammi di “hashish” e 70 euro in contanti. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I servizi antidroga, volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia, che continueranno nelle prossime settimane, rientrano nella più ampia campagna di controlli predisposta dal Comando Provinciale di Modena, che tende a prevenire e contrastare l’uso di droghe cosiddette “leggere” tra i giovani.