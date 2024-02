Proseguono i controlli antidroga dei Carabinieri, volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato un 30enne di nazionalità marocchina, già noto per precedenti episodi di “spaccio”.

I militari hanno proceduto a perquisire l’uomo in un appartamento della periferia di Sassuolo rinvenendo, opportunamente celati in uno zainetto, 270 grammi di “hashish”, 10 grammi di “cocaina” e 16 compresse di “buprenorfina”, farmaco oppioide che produce nell’uomo effetti simili a quelli degli stupefacenti, oltre a 2.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività criminale. Il 30enne è stato così associato alla Casa Circondariale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Fiorano Modenese i Carabinieri, controllando un parco pubblico, hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura una persona trovata in possesso di “hashish”.

I servizi, che continueranno nelle prossime settimane, rientrano nella più ampia

campagna di controlli predisposta dal Comando Provinciale di Modena, che tende a

prevenire e contrastare l’uso di droghe cosiddette “leggere” tra i giovani.