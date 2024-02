Mercoledì 21 febbraio 2024 ore 21 Paolo Camilli in scena al Teatro Dehon di Bologna con “Sconfort Zone – Il Paradiso delle irrelazioni“, una fotografia delle relazioni contemporanee comica, precisa e spregiudicata.

Paolo Camilli, considerato uno dei volti più interessanti e in ascesa dei nuovi media e prossimamente al cinema con il film “Leopardi & Co” al fianco di Whoopi Goldberg, torna a teatro affidandosi ad una versione personalizzata dell’Intelligenza Artificiale per provare a portarci fuori dalla nostra Zona di Sconfort, il posto dove crediamo di essere sicuri e protetti e che invece ci allontana da quello che siamo realmente.

Un viaggio attraverso quello che cerchiamo di dire a noi stessi e agli altri spesso con esiti disastrosi in ogni ambito della nostra vita: in amore, in famiglia, sul lavoro o mentre cerchiamo il nostro posto nella società.

“Sconfort Zone” è una satirica catarsi collettiva sulle relazioni e l’incomunicabilità, che l’essere umano sperimenta sin dalla notte dei tempi.

Per raccontarla Paolo Camilli alterna monologhi inediti e dissacranti a personaggi comici surreali come: Carrie Bradshaw, il talk show di Sandro Ballo, Lilith: la Britney Spears della Bibbia e molti altri.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it