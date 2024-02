Si è conclusa la 51° edizione dei Campionati Italiani Indoor Fitarco “Memorial Giggi Cartoni” che si è svolta dal 15-18 febbraio per la prima volta presso la Fiera di Pordenone e a cui hanno partecipato oltre 1000 arcieri da tutta Italia in rappresentanza di tutte le classi e divisioni arcieristiche.

Nella divisione Arco Nudo, con la maglia della storica Compagnia Arcieri Altopiano di Pinè (TN), squadra sponsorizzata da @VisitTrentino, ha vinto l’argento e il titolo di vice-campionessa italiana assoluta di squadra femminile l’arciera sassolese Stefania GIAVELLI, insieme alle compagne Barbara FELTRE (che ha conquistato per la seconda volta l’oro nell’individuale femminile allieve) e la già pluricampionessa Eleonora STROBBE. Per un soffio le tre arciere non hanno conquistato l’oro. Ci riproveranno l’anno prossimo!

La Compagnia Arcieri Altopiano di Pinè, fondata nel 1986 da Aldo Maccarinelli, in questi campionati italiani vince 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi e raggiunge così quota 253 titoli confermandosi una delle società arcieristiche più blasonate d’Italia.

Conclusa la stagione indoor, inizieranno a breve le gare outdoor per le qualifiche ai campionati Targa, Campagna e 3D.