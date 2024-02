Dopo quattro anni al Parlamento europeo, dove si è occupato di comunicazione, ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, prima come speaker e poi come stand-up comedian. Si è esibito in ben 16 nazioni. Ha partecipato ai più prestigiosi festival internazionali, tra i quali a Edimburgo, Montreal e Sud Corea. In TV ha preso parte a programmi Rai, La7 e Sky, ma ha anche debuttato in Inghilterra (BBC TWO, Dave Channel e BBC2), Spagna e Sud Africa (Comedy Central).

È il comico e conduttore televisivo Francesco De Carlo, che oggi si esibisce regolarmente in teatri e comedy club tra l’Italia e il Regno Unito, e che al Teatro Celebrazioni di Bologna propone il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy dal titolo Bocca mia taci, in scena giovedì 22 febbraio alle ore 21.00.

Bocca mia taci, come afferma De Carlo, «più che un monologo è una marachella».

Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico adulto.

Info: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it