È stata inaugurata oggi, 20 febbraio 2024 – alla presenza del sindaco di Castenaso Carlo Gubellini, del presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi e di tutta la giunta – la conclusione dei lavori di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Enrico Fermi 2, 4, 6, 8 a Castenaso, realizzati con il programma Superbonus 110%.

L’investimento per il totale del programma è di oltre 1,1 milioni di euro. Per l’efficientamento energetico dell’immobile di tre piani, corrispondente a quattro numeri civici per un totale di 24 appartamenti, è stato realizzato il cappotto su tutto l’edificio e sono stati sostituiti gli infissi. Ciò ha permesso il salto di due classi energetiche, da F a D.

“Siamo molto soddisfatti di aver efficientato, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, un complesso abitativo di edilizia residenziale pubblica anche in un comune della cintura cittadina – ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi – Siamo certi che i primi a riconoscerne i benefici saranno gli assegnatari quando noteranno la necessità di minori consumi energetici e quindi un risparmio sulle bollette”.

Queste invece, le parole del sindaco di Castenaso Carlo Gubellini “Acer gestisce un patrimonio edilizio consistente e diffuso, essere riusciti a finalizzare un così importante intervento di riqualificazione abitativa su Castenaso è motivo di grande soddisfazione e di attenzione alle persone e alle famiglie più fragili”.

Ha rilasciato una breve dichiarazione anche l’assessora Lauriana Sapienza: “È una grande occasione per il comune di Castenaso, siamo orgogliosi di aver portato a termine un progetto così significativo con un partner come Acer, per offrire alle famiglie una sistemazione che rispetti gli attuali standard in termini di sostenibilità e contribuisca agli obiettivi dell’Agenda 2030 sulle città e comunità sostenibili”.