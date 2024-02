Questa mattina nell’area verde di via Noce-Angelelli gli alunni delle scuole primarie di Castel Maggiore hanno messo a dimora tanti nuovi alberelli, i nostri alleati nella lotta alla crisi climatica:

assorbono CO2 e restituiscono Ossigeno

proteggono la biodiversità

prevengono il dissesto idrogeologico

mitigano le ondate di calore

Sono stati piantati alberi come carpini, frassini, olmi, zelkove, siliquastri, per un totale di 25 alberi.

Inoltre il 27 febbraio 2024 presso le scuole Calvino di Trebbo di Reno saranno messe a dimora alcune piantine di Lauro nobilis che contribuiranno al completamento della siepe che cinge l’area scolastica.

L’iniziativa è stata promossa da Legambiente circolo Pianura Nord, Istituto Comprensivo di Castel Maggiore, Città di Castel Maggiore

La Festa dell’Albero è la storica campagna che Legambiente organizza in tutta Italia.

Un appuntamento che, anno dopo anno, assume un’importanza sempre maggiore per il fondamentale ruolo degli alberi nel mitigare la crisi climatica: aiutano a compensare la CO2, fungono da filtri biologici per gli inquinanti atmosferici, rappresentano uno scrigno di biodiversità. Non solo, gli alberi e il verde possono svolgere un ruolo sempre più importante nella rigenerazione delle nostre città e nel limitare gli effetti delle ondate di calore.

In questo ambito Legambiente e Comune di Castel Maggiore, hanno organizzato un evento che il 20 febbraio prevede la messa a dimora di alcune decine di “piccoli nuovi alberi” con la partecipazione di alcune centinaia di bambine e bambini delle scuole primarie del nostro territorio.

L’evento consentirà alla nostra Città ed alle scuole di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di piantare 9 milioni di alberi in Italia entro il 2025 previsto dal progetto europeo Life Terra.

La piantumazione degli alberi si colloca in una linea di realizzazione di aree alberate fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Castel Maggiore, a questo proposito il comune di Castel Maggiore ha pubblicato il suo primo bilancio arboreo, consultabile sul sito web dell’ente.

Una iniziativa promossa da Legambiente Pianura Nord in collaborazione con la Città di Castel Maggiore, nell’ambito dei progetti Life terra e il programma per l’ambiente e l’azione per il clima Life 2027 della Commissione europea.