A partire dall’ultimo fine settimana di febbraio Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) effettuerà lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria sulla linea Bologna – Ravenna – Rimini.

Dalle 23.30 di venerdì 23 alle 4.00 di lunedì 26 febbraio il cantiere sarà operativo fra Castel Bolognese e Russi. L’intervento rientra nel piano di attività necessarie per riportare la linea ai livelli di affidabilità pre-alluvione. Le alluvioni di maggio 2023 hanno infatti provocato danni ingenti all’infrastruttura e ai sistemi tecnologici. Terminate le attività di ripristino, che hanno consentito una veloce ripresa della circolazione ferroviaria in piena scurezza, RFI ha progettato e avviato ulteriori interventi a completamento. I lavori in programma nel week end interesseranno due piccoli ponti funzionali ad una efficace regimentazione delle acque. Sarà pertanto necessaria la temporanea rimozione del binario e della massicciata e la conseguente sospensione della circolazione dei treni. L’attività sarà svolta da tecnici di RFI e di due imprese appaltartici, coadiuvati da mezzi d’opera.

Dalle 23.30 di domenica 25 febbraio alle 3.30 di sabato 16 marzo RFI sostituirà i deviatoi della stazione di Igea Marina. La sostituzione degli scambi – che consentono l’ingresso, l’uscita e gli incroci dei convogli nelle stazioni – porterà vantaggi in termini di affidabilità dell’infrastruttura. Nell’attività saranno impegnati tecnici di RFI e di un’impresa appaltatrice e circa dieci mezzi d’opera. Durante i lavori il binario uno della stazione di Igea marina sarà fuori servizio.

L’investimento complessivo di RFI per i due interventi è di oltre 1 milione e 400 mila euro.

TRENITALIA TPER, LINEA BOLOGNA – RAVENNA – RIMIINI: MODIFICHE AL SERVIZIO PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA

sabato 24 e domenica 25 febbraio

da lunedì 26 febbraio a venerdì 15 marzo

Bologna, 20 febbraio 2024 – Per consentire interventi di manutenzione sulla linea a cura del gestore dell’infrastruttura, i treni regionali sulla linea Bologna – Ravenna – Rimini subiranno le seguenti modifiche.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio i treni regionali fra Bologna e Ravenna (e viceversa) seguiranno il percorso via Faenza. Previsto un servizio di autobus fra Castel Bolognese e Russi.

Da lunedì 26 febbraio a venerdì 15 marzo sono previste modifiche di orario nella tratta Ravenna-Rimini, alcuni treni fra Bologna e Rimini via Ravenna (e viceversa) saranno limitati nella stazione di Cesenatico e sarà attivo un servizio di autobus tra Cesenatico e Rimini.

I sistemi di vendita sono aggiornati.

Su trenitaliatper.it, sezione Info e assistenza, è possibile consultare la mappa dei punti di fermata degli autobus. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio.