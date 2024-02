Il percorso partecipativo e di test si era inaugurato ufficialmente a settembre con un incontro pubblico, ora si conclude ufficialmente con un altro incontro pubblico di restituzione dei risultati e di annuncio, da parte dell’Amministrazione comunale, delle decisioni prese: è in programma per sabato 24 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la Sala consiliare del Municipio di Vignola, l’iniziativa dal titolo “Vignola Va veloce”.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati i risultati dei due test sulla Città 30 svoltisi in autunno in due aree della città e quelli sulle strade scolastiche, approfonditi grazie ai questionari rivolti ai cittadini, agli incontri pubblici già tenutisi a dicembre e nel confronto con i tecnici di settore. Saranno presenti la sindaca Emilia Muratori, gli assessori alla Mobilità sostenibile Niccolò Pesci e alla Partecipazione Enrico Panini, i consulenti di Aiforia e Punto 3 Andrea Burzacchini, Giulia Sabattoli e Paolo Fabbri, il comandante della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli Pierpaolo Marullo, il preside dell’Istituto Levi Luigi Vaccari e una delegazione di studenti dell’Istituto Paradisi che racconteranno del loro viaggio di istruzione a Friburgo, una delle prime città europee ad aver adottato misure sostanziali di mobilità sostenibile. Nel corso dell’incontro, inoltre, è previsto un collegamento con Andrea Colombo, ex assessore del Comune di Bologna e ora tecnico esperto in mobilità sostenibile della Fondazione per l’Innovazione urbana di Bologna. Modera il dibattito Elisa Quartieri dell’Ufficio partecipazione del Comune di Vignola.

Com’è noto, a Vignola, dopo le fasi test, da gennaio sono diventate strutturali le strade scolastiche davanti all’ingresso delle Scuole medie Muratori e degli istituti superiori Paradisi e Levi, mentre era già prevista per almeno due anni scolastici la strada scolastica davanti alle scuole elementari Mazzini. I test sulla Città 30, invece, sono stati effettuati, per un paio di mesi, nella zona di via Resistenza e in quella residenziale di Brodano. Nel corso dell’incontro pubblico di sabato prossimo, anche sulla base delle risultanze del percorso partecipativo, verranno rese note le valutazioni dell’Amministrazione comunale, anche in rapporto al confronto sul tema, ancora in corso, tra Anci e Ministero dei Trasporti.