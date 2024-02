Sono partiti questa mattina dalla stazione centrale di Bologna i primi partecipanti, tra i 18 e i 25 anni, selezionati per il primo “viaggio di coscienza” promosso dall’ufficio Giovani del comune di Bologna.

Le ragazze e i ragazzi che soggiorneranno presso alcune famiglie locali, arriveranno questa notte nel deserto algerino dove si trovano i campi profughi saharawi. Grazie a questa esperienza toccheranno con mano cosa significa vivere in un campo profughi nel pieno deserto e conosceranno da vicino un popolo che da oltre 50 anni è privato della propria terra.

Ad accompagnarli ci saranno alcuni membri dell’associazione El Ouali, che da anni organizza spedizioni umanitarie presso i campi, il consigliere comunale Giacomo Tarsitano e la consigliera comunale Mery De Martino che a novembre del 2023 si era già recata presso i campi, per un viaggio istituzionale organizzato dalla regione Emilia Romagna. Al momento della partenza era presente anche il delegato alle politiche giovanili, Mattia Santori.

All’arrivo i ragazzi consegneranno un centinaio di occhiali da sole e da lettura, beni molto richiesti per potersi proteggere dal sole e dalla sabbia e per far fronte alla precoce presbiopia che affligge molti abitanti locali. Gli occhiali sono stati gentilmente donati dall’ottica Facchini, dall’ottica Garagnani e da Amoa (Associazione medici oculisti per l’Africa).

Al rientro sarà previsto un momento di condivisione e restituzione dell’esperienza.