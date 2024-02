Prima di quattordici finali come le ha definite Alessio Dionisi alla vigilia, si è giocata al Mapei Stadium Sassuolo Empoli valida per la 26^ giornata di serie A 2023/24.

In campo per i padroni di casa Consigli, Doing, Ferrari, Tressoldi, Pedersen a difendere, Boloca, Volpato, Henrique a centrocampo con Laurienté, Torsrved e Pinamonti in avanti.

11’ è subito doccia fredda per i sostenitori del Sassuolo, gol di testa (il primo per i toscani in questa stagione) su palla inattiva di Luperto che nella azione finisce rovinosamente sul palo restando terra qualche minuto.

Sassuolo 0 – Empoli 0

Al 23’ altro brivido per la difesa neroverde quando su una carambola in area dei padroni di casa Maleh tocca di braccio e si vede annullare la sua conclusione a rete da posizione ravvicinata.

Al 34’ Pianmonti lotta su un pallone conteso in area avversaria, si gira e di destro e mette un cross al centro dove Ferrari arriva di testa mettendo il pallone di poco oltre il palo sinistro difeso da Caprile.

Per tutta la prima mezzora nonostante il risultato è il Sassuolo a spingere maggiormente ma senza mai riuscire a farsi pericoloso dalle parti di Caprile. Con due minuti aggiuntivi il Sig. Aureliano ha mandato tutti negli spogliatoi e anche questa volta la sensazione è quella che gli avversari con molto poco abbiano raccolto molto di più.

Al rientro in campo Dionisi richiama Boloca per Bajrami ma non cambia nulla nell’imposizione tattica che resta la stessa della prima frazione di gioco. Al 50’ bel sinistro da fuori area di Doing che impegna Caprile con il pallone deviato di poco oltre la traversa.

Al 52’ Aureliano viene richiamato al VAR per un fallo in area di Ismajli su Tressoldi per il quale l’arbitro di Bologna indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri ritorna Andrea Pinamonti deciso a riscattarsi dal doppio errore di Monza, tiro e gol per la nona rete in stagione per l’attaccante del Sassuolo che riprende in mano la partita.

Sassuolo 1 – Empoli 1

Al 62’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo per l’Empoli, conclusione ravvicinata di Niang che si ferma sul braccio di Torstved con Aureliano che senza troppi dubbi indica nuovamente il dischetto del rigore. Si incarica di battere lo stesso Niang (subentrato al posto di Cerri) che non sbaglia e riporta i toscani in vantaggio.

Sassuolo 1 – Empoli 2

Al 67’ esce Cristian Volpato e al suo posto Samuele Mulattieri, tre minuti dopo su uno svarione difensivo è provvidenziale l’intervento di Doing per liberare su Niang.

Al 79’ Gianmarco Ferrari prende il tempo a tre difensori empolesi e di testa si toglie la soddisfazione della sua prima rete in stagione.

Sassuolo 2 – Empoli 2

Neroverdi che ci provano fino alla fine consci di quanto sia fondamentale non lasciare indietro nessun punto indietro oramai e Dionisi si gioca la carta Defrel per Torstved e Racic per Laurienté per il tutto per tutto al minuto 88.

Quasi allo scadere dei 5’ di recupero succede quello che più si temeva da queste parti, sugli sviluppi di una palla inattiva Simone Bastoni segna la rete che condanna definitivamente il Sassuolo alla sconfitta con i Toscani che ora staccano di cinque punti i neroverdi.

Sassuolo 2 – Empoli 3.

Squadra sotto la curva ma a debita distanza e di Alessio Dionisi nessuna traccia.

Claudio Corrado