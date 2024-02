Giovedì 29 febbraio 2024, ore 21.00, al Centro polivalente di Limidi (via Papotti n. 18), uno straordinario incontro con Francesco Messori. Nato senza la gamba destra e con problemi fisici risolti con diversi interventi chirurgici, fin da bambino ha coltivato la passione per il calcio. Non trovando una struttura sportiva che si occupi di calcio per amputati, decide di lanciare un appello per la costituzione di una squadra che riunisca tutti i calciatori affetti da disabilità motoria.

Nel 2011, ad Assisi, incontra il Centro Sportivo Italiano con il quale decreta nel 2012 la nascita della Nazionale italiana calcio amputati di cui diviene centravanti e capitano. Questa squadra ha avuto tanti successi e si è qualificata agli europei 2024 che si giocheranno in Francia in agosto 2024. Ha vestito anche le maglie del San Prospero e della Virtus Mandrio.

Alle Nazioni Unite ha parlato davanti a tre mila ragazzi assieme a Marco Tardelli e Carlo Ancelotti. Dopo tanti incontri fra cui Papa Francesco e Messi (il suo idolo) incontrerà ora i cittadini di Limidi e paesi confinanti.

L’evento è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione.

L’iniziativa da avvio alla grande al programma predisposto dal Centro Polivalente di Limidi per ricordare i 60 anni di calcio limidese.