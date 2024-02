Una delegazione della Banca europea per gli investimenti, guidata dalla Vicepresidente Gelsomina Vigliotti, ha incontrato oggi a Bologna un’ampia rappresentanza di imprese del sistema Confindustria Emilia-Romagna.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di rafforzare i rapporti del sistema regionale Confindustria con la BEI e approfondire nuovi strumenti di finanziamento a supporto delle imprese emiliano-romagnole.

«L’evento organizzato da Confindustria oggi a Bologna ci ha dato la possibilità di dimostrare la nostra vicinanza al tessuto imprenditoriale dell’Emilia-Romagna. I prodotti finanziari della BEI, grazie alle lunghe durate e tassi d’interesse competitivi, contribuiscono ad accelerare la transizione ecologica e digitale del settore privato» ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI.

«Il ruolo di sostegno degli investimenti industriali svolto dalla BEI a livello europeo, nazionale e territoriale − ha affermato Annalisa Sassi, Presidente Confindustria Emilia-Romagna − è di grande importanza. In questa fase è indispensabile rilanciare la crescita e la competitività sostenendo gli investimenti delle aziende, che devono affrontare transizioni impegnative come la digitalizzazione e la sostenibilità. Fondamentali per il territorio sono anche gli investimenti e il supporto della BEI per le infrastrutture. Siamo convinti che il ruolo della BEI vada sempre di più rafforzato, anche in vista del prossimo ciclo istituzionale, valorizzando l’addizionalità del suo intervento, così da fornire maggiore supporto alle imprese e favorire la realizzazione di progetti che contribuiscano a realizzare gli obiettivi dell’Unione europea».

Dopo un discorso introduttivo della Vicepresidente Vigliotti e della Presidente Sassi, i prodotti finanziari della BEI sono stati presentati da Romolo Isaia, Capo Divisione Operazioni settore corporate Italia, Malta, Croazia, Slovenia, Antonello locci, Capo Divisione Progetti Sustainable and Digital Industries e Francesco Saverio Rossetti, Loan Officer Operazioni settore corporate Italia, Malta, Croazia, Slovenia.

All’incontro ha partecipato anche Vincenzo Colla, Assessore della Regione Emilia-Romagna allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali.

«L’Emilia-Romagna è una regione con una catena del valore internazionale e importanti relazioni in Europa sia da parte delle Istituzioni, che del sistema delle imprese. Con la Banca europea degli investimenti abbiamo rapporti consolidati, sia a livello di partnership sia di finanziamento, rinsaldati dalla missione guidata dal presidente Bonaccini lo scorso settembre in Lussemburgo. Un dialogo, dunque, che prosegue per sostenere diversi asset regionali, che vanno dal sistema dell’alta tecnologia al sistema delle infrastrutture strategiche, a quello delle filiere, affinché l’Emilia-Romagna sia sempre più attrattiva e competitiva a livello internazionale, aiutando anche il suo Paese”.