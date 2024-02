La sala consiliare di viale della Rinascita, gremita come in poche altre occasioni, ha ospitato lunedì 26 febbraio l’incontro dedicato alla presentazione dei progetti di riqualificazione delle piscine e del centro sportivo, promosso dall’amministrazione comunale di Finale Emilia.

Dopo l’introduzione dell’assessore allo Sport Anna Baldini e del consigliere comunale delegato al Centro Sportivo, Davide Ratti, sono intervenuti il direttore tecnico Marco Pellicciardi dell’impresa V.F. impegnata nella costruzione della nuova palestra di via Monte Grappa, Martina Querzoli responsabile unico del procedimento per le piscine esterna ed interna, Francesco Pullè progettista incaricato e direttore lavori per la riqualificazione della piscina interna, Mauro Benassi, autore di uno studio di fattibilità sulle aree esterne del centro sportivo finalese, donato all’amministrazione comunale.

Nuova Palestra – Il cantiere procede rispettando il cronoprogramma dei lavori. A breve arriveranno le strutture e gli elementi prefabbricati e si inizierà con il montaggio. Da valutare alcune soluzioni tecniche che riguardano le finiture, in particolare la pavimentazione. La consegna della nuova palestra è prevista per luglio-agosto 2024. L’importo previsto per i lavori è di 1,8 milioni di euro.

Piscina esterna – È stato ripercorso il travagliato svilupparsi del cantiere dal 2020 ad oggi, con tutte le problematiche che sono state affrontate e finalmente risolte. Ai primi di marzo riprenderanno i lavori che dovrebbero concludersi in tempo utile per consentire la riapertura estiva della struttura. La dotazione finanziaria per i lavori sulla piscina esterna ammonta a circa 225.000 euro (55 mila euro dei quali stanziati dall’amministrazione Poletti, in aggiunta alla cifra messa a disposizione dalla Protezione Civile per la ricostruzione post-terremoto)

Piscina interna – Giovedì 7 marzo, l’apposita commissione esaminerà la documentazione prodotta dall’impresa risultata aggiudicataria dei lavori di riqualificazione per verificare la legittimità dell’assegnazione. In caso di conferma dell’aggiudicazione, grazie ai nuovi disposti legislativi, i lavori potranno partire anche prima della effettiva stipula del contratto, così da accelerarne lo svolgimento. Se non vi saranno imprevisti, la riapertura della piscina interna, che per questo primo stralcio di lavori dispone di 1.054.000 euro, è attesa per settembre-ottobre.

Aree esterne del centro sportivo – Ci sono a disposizione 2,4 milioni di euro per ripristinare entrambe le piste di pattinaggio, realizzare un nuovo campo da tennis e riqualificare quelli esistenti. Negli spazi dove sorgeva la tribuna con gli spogliatoi, demolita nel post terremoto, potrebbero sorgere due campi da padel, le sedi per le associazioni sportive, un bar a servizio del centro sportivo e una tribuna rimovibile. È inoltre prevista la realizzazione dei parcheggi, di un unico accesso pedonale, di un unico accesso carrabile e di una pista ciclabile che collegherà via Oberdan al quartiere Portone, costeggiando la scuola per l’Infanzia Gianni Rodari.

“Per quanto riguarda le aree esterne del centro sportivo – ha detto il sindaco Claudio Poletti – stiamo predisponendo tutto per l’affidamento, in tempi molto rapidi, della progettazione e della direzione lavori”.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Michele Gulinelli ha poi annunciato l’imminente conclusione dei lavori di rifacimento della copertura della palestra ex bocciofila, danneggiata dalla grandine dello scorso agosto, che tornerà così a disposizione degli utilizzatori.

“A proposito della struttura che ospita anche la palestra ex bocciofila – ha aggiunto Gulinelli – si sta completando la progettazione degli spazi ancora inutilizzati, nei quali verranno predisposte quattro palestre modulari”.

Al termine dell’incontro, l’assessore alla Sport Anna Baldini ha anche annunciato la realizzazione di due impianti all’aperto, un campo da basket e uno da beach volley, con un investimento di 170 mila euro.

“A fianco della palestra di viale della Rinascita – ha detto l’assessore Baldini – verrà allestito un campo da basket all’aperto, che andrà ad aggiungersi a quello che verrà costruito, grazie alla raccolta fondi promossa dall’associazionismo finalese, al Quartiere Ovest. Il campo da beach volley verrà invece realizzato a Massa Finalese, nell’area della Bocciofila”.