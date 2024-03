Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena, coadiuvati da militari delle Compagnie di Carpi e Sassuolo, hanno eseguito dei servizi coordinati straordinari in aggiunta ai servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, mirati alla prevenzione e contrasto dei reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al contrasto dell’immigrazione clandestina con mirato controllo/ispezione di località, veicoli, esercizi commerciali e strutture ricettive.

Nel corso di tali servizi, svolti anche in piazza Grande, piazza Matteotti, piazza della Pomposa e via Taglio, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di 85 persone di cui 44 straniere, ed al controllo di 11 veicoli.

In tale contesto, durante uno dei controlli, uno straniero si è opposto alle operazioni di identificazione dandosi alla fuga. Immediatamente raggiunto e fermato, l’interessato ha assunto un atteggiamento fisicamente ostruzionistico al controllo. Lo stesso, 30enne di origini magrebine, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.