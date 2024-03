Molto nuvoloso con deboli precipitazioni irregolari al mattino sulle zone di pianura settentrionali e sui rilievi emiliani con deboli nevicate fino a quote di 1000-1200 metri, mentre durante il pomeriggio le precipitazioni interesseranno a carattere sparso anche il resto del territorio spostandosi progressivamente verso sud-est ed esaurendosi poi nella sera.

Temperature minime stazionarie o in locale aumento con valori attorno a 8-10 gradi. Massime in lieve calo, specie sul settore centro-orientale, con valori attorno a 11-12 gradi. Venti deboli in prevalenza settentrionali al mattino tendenti a divenire occidentali durante la giornata.Mare molto mosso con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso sotto costa nella sera.

(Arpae)