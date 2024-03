Fra le tante iniziative promosse dal Comune di Rubiera per la Festa della Donna, spicca l’evento programmato al teatro Herberia per la serata di giovedì 7 marzo alle ore 21, con l’unica tappa disponibile in regione di Annagaia Marchioro, celebre attrice comica, molto seguita sui social, ed ormai consolidata presenza televisiva (ad esempio, a Propaganda Live su la7).

Lo spettacolo si intitola Pouparler (vedi scheda di presentazione) e sarà l’unica tappa del tour ad ingresso gratuito (senza prenotazione).