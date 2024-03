È tempo di danza a Concordia, sabato 9 marzo alle 21:00, la storica danzatrice del Tanztheater di Pina Bausch, Cristiana Morganti sarà la protagonista di Behind The Light, nell’ambito della stagione multidisciplinare a cura di ATER Fondazione. Ultima creazione dell’artista, uno sfogo, una confessione, un monologo danzato, parlato, urlato. Una riflessione sulla crisi esistenziale e artistica di una coreografa/danzatrice durante e dopo la pandemia. Tra disperazione ed ironia, un racconto tragicomico, poetico e autobiografico che parte dal quotidiano per sollevare lo sguardo verso un nuovo inizio.

Spettacolo fortemente autobiografico, che racconta di una crisi familiare, professionale e intima, una sequela di eventi con il tipico “effetto domino”, in cui una disgrazia pare chiamarne un’altra, in cui sembra venga meno ogni singolo punto di riferimento, ogni certezza. La vicenda personale risuona con intensità in chi guarda, dalla platea, in un momento storico che, con una pandemia, una crisi economica e di valori, si può definire fra i più destabilizzanti della contemporaneità…

Possibilità di prenotare via mail teatrodelpopolo@ater.emr.it o telefonicamente 3382219383 (in orario di biglietteria)