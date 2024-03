Al Teatro Dehon di Bologna sabato 9 marzo ore 21 in scena il nuovo dissacrante e travolgente spettacolo con Lorenzo Balducci, attore poliedrico (recentemente nella fiction Rai “Doc – Nelle tue mani” e nell’ultimo film in uscita di Paolo Virzì “Un altro Ferragosto“) e star del web che con i suoi folli personaggi queer raggiunge milioni di persone: “E.G.O. Extreme Game Over” scritto da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti, che ne cura anche la regia.

Gli show di Balducci utilizzano il classico registro graffiante e provocatorio della stand up comedy per trattare temi impegnativi e di rilevanza socio-culturale: il suo recente ‘Allegro non troppo’, sull’omofobia, è diventato un caso con sold out in quasi trenta città. ‘E.G.O.’ non fa eccezione. Anzi, affronta un argomento ancora più scomodo, il mistero più grande e affascinante che accomuna da sempre l’intero genere umano: la morte.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it