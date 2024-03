In merito alle diverse segnalazioni e domande sullo stato del manto stradale di via de’ Griffoni l’Amministrazione chiarisce quanto segue:

Nei mesi scorsi la strada è stata chiusa, tra vicolo Gangaiolo e via Santa Margherita, per lavori Hera di sostituzione del collettore fognario. Nelle scorse settimane la viabilità è stata riaperta per favorire il collegamento tra via Barberia e piazza Roosevelt ma i lavori sono ancora in corso. Al momento si sta infatti lavorando al ripristino della pavimentazione del marciapiede in porfido e successivamente, nell’arco di circa due mesi, dopo la fase di assestamento degli scavi, Hera provvederà a rifare completamente la pavimentazione stradale dell’intera via de’ Griffoni.

“Siamo in contatto con Hera e stiamo presidiando la situazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari -. Si è deciso di riaprire la strada a lavori in corso per favorire un collegamento importante tra due quadranti del centro storico. La strada è percorribile ma certamente a chi non conosce lo stato dei lavori potrebbe apparire come un lavoro incompleto o svolto non correttamente. Anche per questo abbiamo chiesto a Hera di migliorare la cartellonistica su strada per spiegare l’avanzamento dei lavori”.