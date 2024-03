Venerdì 8 marzo a San Cesario sul Panaro chiuderà un tratto della strada provinciale 14 nei pressi tra il centro abitato di San Cesario e quello di Spilamberto, per poter eseguire un intervento di rimozione di un autoarticolato adagiato in banchina da alcuni giorni a causa della fuoriuscita di strada.

Per motivi operativi e logistici e poter eseguire i lavori in sicurezza, sarà necessario sospendere la circolazione in quel tratto dalle ore 9,00 alle ore 15,00.