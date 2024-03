Il Comune di Mirandola, in occasione della Festa della Donna, ha deciso di illuminare la facciata del Municipio di Via Giolitti – al calar del sole – di colore giallo.

Una scelta, voluta dall’Assessore Federica Luppi e promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità, che mira a dimostrate la massima vicinanza alle vittime di ogni tipo di violenza e la contestuale severa condanna a qualsiasi tentativo di giustificazione di atti violenti e limitatori della libertà personale.

“Nel 2023 si è registra un decremento del 13% dei reati di stalking, ma le vittime di reati di violenza sessuale rimangono, per oltre il 90%, donne, ragazze e in certi casi bambine – commenta Federica Luppi Assessore alle Pari Opportunità – Siamo ancora ben lontani da quella che potrebbe definirsi normalità: da Mirandola vuole partire un segnale forte di vicinanza verso chi non se la sente di denunciare per vergogna e/o per amore. La vita è nostra, e nessuno può obbligarci a viverla in un modo diverso da quello che vogliamo”.