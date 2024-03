“L’eventuale qualificazione del Bologna FC alle coppe europee non influirà in alcun modo sui tempi di realizzazione dello stadio temporaneo, né sul restyling del Dall’Ara, diversamente da quanto riportato oggi da una testata locale.

Nelle prossime settimane, il Sindaco insieme alla società, aggiorneranno la cittadinanza sui prossimi passi. Stiamo lavorando con grande entusiasmo per questo progetto, come si può immaginare visto il momento. È una missione per Bologna”.