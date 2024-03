San Felice celebra alla grande la festa della donna con un doppio appuntamento: la comicità di Maurizio Ferrini e la tradizionale iniziativa “Donne in cammino”. Sabato 9 marzo il Palaround ospita alle 20.45 “Ironico Blues”, spettacolo con la travolgente comicità della Signora Coriandoli, storico personaggio interpretato da Maurizio Ferrini.

L’iniziativa è organizzata dagli assessorati al Volontariato/Pari Opportunità e alla Cultura del Comune in collaborazione con la Pro Loco. L’evento è gratuito e con prenotazione obbligatoria al 335/7182220. Attore di cinema e TV, nato artisticamente nel 1985 grazie all’affascinante mondo di “Quelli della notte” e consacratosi, con la Signora Coriandoli, come personaggio cult dell’edizione 1989-1990 di Domenica In, Maurizio Ferrini ha sempre conquistato il cuore del pubblico, regalando risate e momenti di grande spensieratezza.

Domenica 10 marzo si svolgerà la terza edizione di “Donne in cammino”, camminata non competitiva di sei chilometri, organizzata, sempre in occasione della festa della donna, grazie alla collaborazione di Pro Loco, Polisportiva Unione 90, Avis comunale, Le Botteghe di San Felice, Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese e con il patrocinio del Comune. Ritrovo alle 8.30 in piazza Castello, con partenza alle 9. Quota di iscrizione 2,50 euro con bombolone all’arrivo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. In caso di maltempo la camminata sarà rinviata a domenica 17 marzo. A dare il via alla manifestazione sarà Silvia Monari, neuropsichiatra presso gli ospedali universitari di Ginevra, che continua la tradizione di donne medico sanfeliciane presenti alla camminata. Per informazioni: 342/6389172 (Mariarosa).