Si è conclusa la Rendicontazione della campagna Natale 2023 e risulta che siamo riusciti a ottenere un ottimo risultato, così come l’analogo ottimo risultato a livello nazionale (61.milioni). Totale Bologna pari a 85.153.00 euro.

Dei quali dal Coordinamento Telethon Bologna Versati = 41.653,00 euro, raccolti sulle piazze assieme alla sezione Uildm e da parte della Banca BNL Versati BNL = 43.500,00 Euro, raccolti in prevalenza dalle aziende.

Per ottenere questo risultato sono stati attivati ben 65 Punti di Raccolta, tra banchetti, Donazioni, Punti fissi nei Bar, nei Cafè Eni dei Distributori di carburanti e nelle Edicole SINAGI. Una azione capillare e diffusa, molto partecipata. Segno della fiducia dei cittadini bolognesi nella ricerca scientifica per cercare una cura per le malattie genetiche rare. C’e quindi da essere abbastanza soddisfatti. A tutti i volontari che hanno partecipato alla campagna va il nostro caldo ringraziamento.

Con queste premesse collochiamo la preparazione della campagna di Telethon Primavera che farà riferimento alla Festa della Mamma (4-5 maggio), la quale, assieme alla UILDM, sostiene la ricerca sulle malattie neuromuscolari e che quest’anno festeggia il suo decennale. Riteniamo possibile ripetere la positiva esperienza dello scorso anno e di puntare alla collocazione di almeno 2000 scatole di Biscotti del Cuore Telethon, come siamo riusciti a distribuire lo scorso anno. La campagna di Primavera Telethon-Uildm ha, come noto, particolare obiettivo nel sostegno della ricerca sulle malattie Neuro Muscolari. E su questo il nostro particolare impegno è quello di affiancare la locale sezione Uildm per assicurare la massima attenzione alla realizzazione del Centro Clinico NEMO presso l’Ospedale Bellaria.

Ricordiamo intanto i primi appuntamenti:

27-29 marzo Banchetto “Pasquale” Telethon-Uildm all’IRCCS ISNB Ospedale Bellaria,

13 aprile – ore 9:30 – GMN – Giornata Malattie Neuro Muscolari – Sala Farnese, Palazzo d’Accursio

13 aprile – ore 21:00 – Teatro del Baraccano – Via Santo Stefano, 119 – il musical “Fantasia, Equilibrio e l’Attesa” – tratto dalle opere di Max Milano