Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori propedeutici previsti nell’ambito del lotto 0 del Passante di Bologna, nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 6 Castelmaggiore

******

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sul Ramo di allacciamento Nuova Bazzanese/Tangenziale di Bologna, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo 1 Casalecchio, in entrata verso San Lazzaro. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 1 bis Nuova Bazzanese;

-sarà chiuso lo svincolo 1 Casalecchio, in entrata verso la stazione di Bologna Casalecchio. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 1 bis Nuova Bazzanese;

-sarà chiuso lo svincolo 1 bis Nuova Bazzanese, in entrata verso San Lazzaro. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 1 Casalecchio;

-sarà chiuso lo svincolo 1 bis Nuova Bazzanese, in entrata verso la stazione di Bologna Casalecchio. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 1 Casalecchio.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, martedì 12, alle 6:00 di mercoledì 13 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la SS64 Porrettana, via Marconi, SP3 e rientrare in A13 a Bologna Interporto. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa, chi è in transito sulla Tangenziale, potrà uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto. Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla A14, con provenienza Ancona, immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla A14, percorrere la Tangenziale fino allo svincolo 7bis SS64 Porrettana ed entrare in A13 attraverso la stazione di Bologna Interporto.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: SP20 via Chiavicone, SS64 e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara sud.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Rovigo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 14 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 15 MARZO

-sarà chiuso il tratto Rovigo sud Villamarzana-Rovigo, verso Padova.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Adige est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, via Basse, via Zabarella, SP16 via Europa unita, SP18 via Biganelli, SR88 viale Giovanni Amendola e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 15 ALLE 6:00 DI SABATO 16 MARZO

-sarà chiuso il tratto Rovigo-Rovigo sud Villamarzana, verso Bologna. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo, percorrere la viabilità ordinaria: SR88 viale Giovanni Amendola, SP18 via Biganelli, SP16 via Europa unita, via Zabarella, via Basse, SS434 Transpolesana e rientrare in A13 alla stazione di Rovigo sud Villamarzana.