Mercoledì 13 marzo (ore 20.45) al Centro Mavarta si terrà l’incontro pubblico “Vocazione sanitaria tra volontariato e professione”.

Una serata di riflessione, confronto e orientamento sulla “vocazione sanitaria” sia come percorso professionale che come servizio volontario. Un tema decisivo per il nostro presente come ha dimostrato il periodo della pandemia dove medici e operatori sanitari, da un lato hanno permesso la tenuta del sistema e dall’altro hanno pagato un prezzo alto dal punto di vista personale per il loro impegno. Un impegno che è però fondamentale per il benessere e la tenuta delle nostre comunità, anche per l’esempio di una forma di solidarietà e cittadinanza basata sulla cura, l’ascolto e la disponibilità verso gli altri.

All’iniziativa parteciperanno il sindaco Carlo Perucchetti, l’assessore alle Pari Opportunità Anna Giangrandi, rappresentanti di CSV Emilia (Centro Servizi Volontariato, sede di Reggio Emilia) e Chiara Mantovani, giovane santilariese prossima alla laurea in infermieristica.

Nel corso dell’evento sarà assegnato il premio “Per… la Donna” 2024 a Stefania Guatteri, infermiera e presidente dell’associazione Mano Fraterna, e Nilla Menozzi, per anni referente di AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) in Val d’Enza. Un riconoscimento particolarmente significativo a due figure che, nella vita lavorativa e insieme alle associazioni di cui fanno parte, svolgono un servizio importante per tutta la comunità: incontrare chi è in condizione di difficoltà, offrire attenzione, uno sguardo, un sorriso, una parola, fiducia, in una parola…cura.

Ingresso libero. Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE) – www.mavarta.it