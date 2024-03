Sulla strada pedonale detta “Tirabuson”, a pochi passi dalla piazza di Albinea e dalle scuole, c’è un tronco di un pioppo che ha subito gravi danni e che è seriamente danneggiato.

Sabato 16 marzo il Comune ha previsto una presentazione del progetto dedicata a tutti i cittadini dal titolo “Due passi insieme per raggiungere e conoscere l’Albero Habitat” che prevede il ritrovo alle 10.45 in piazza Cavicchioni e alle 11 l’arrivo al pioppo. Sarà presente, per spiegare le caratteristiche dell’iniziativa, l’arboricoltore Davide Mattioli che ha realizzato l’intervento.

Il Pioppo, che tra il 2022 e 2023, era stato vittima di una violenta turbolenza, che ne aveva compromesso l’architettura originale, è stato ridimensionato e monitorato per permetterne il mantenimento.

Ora ospiterà più di un micro-habitat tra coleotteri, lepidotteri, piccoli mammiferi e anfibi oltre che funghi e muschi e sarà possibile osservarne l’evoluzione come teatro di manifestazioni biologiche ed ecologiche.

Il progetto, che è messo in evidenza e spiegato dalla presenza di un cartello didattico, ha rilevanza sia ambientale che territoriale ed è rivolto a tutti i cittadini, alle associazioni del territorio e agli studenti delle scuole di Albinea e non solo.