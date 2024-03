La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato d libertà un cittadino ghanese di 18 anni per il reato di ricettazione. Nel tardo pomeriggio dell’11 marzo scorso, la Squadra Volante si è portata in strada Attiraglio, all’angolo con il cavalcavia Mazzoni, in quanto sulla linea di emergenza 112NUE era giunta una segnalazione da parte di un cittadino che aveva geolocalizzato in quel luogo il proprio telefono cellulare, di cui aveva subito il furto il 23 febbraio scorso.

Una volta portatisi sul posto, gli agenti hanno proceduto ad un controllo di Polizia dell’unica persona presente. Il 18enne, privo di documenti di riconoscimento, su richiesta degli operatori, ha consegnato un telefono cellulare che per marca e fattezze (il denunciante aveva precisato che il telefono era danneggiato nel parte posteriore all’altezza della fotocamera) corrispondeva a quello oggetto della segnalazione.

Di fatto, più approfondite verifiche sul codice IMEI del dispositivo hanno permesso di accertare che il telefono in possesso del 18enne era effettivamente quello rubato il 23 febbraio scorso. L’indagato ha ammesso di averlo acquistato qualche giorno prima presso il parco XXII Aprile da persona a lui sconosciuta, dietro un corrispettivo di 20 euro.