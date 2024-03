Si svolgerà lunedì prossimo, 18 marzo a partire dalle ore 20, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo, convocata in videoconferenza dal Presidente Luca Caselli.

Sono nove i punti all’ordine del giorno, di cui tre interrogazioni.

Si inizierà con l’interrogazione a firma della Capogruppo di Forza Italia Claudia Severi, avente ad oggetto: “contratti di locazione abitativa a canone concordato”, per poi proseguire con l’interrogazione del Capogruppo di Sassuolo Futura Tommaso Barbieri, avente ad oggetto “giovani ed associazionismo”.

Chiuderà le interrogazione quella a firma della Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni, avente ad oggetto ” quali tempi per il Pug a Sassuolo”.

Al punto 4 del Consiglio Comunale sarà in approvazione lo schema di convenzione per il permesso di costruire (Pdc) convenzionato opere di urbanizzazione comparto ac sub. d via Casa Buccelli, a cui seguirà l’approvazione ed atto d’indirizzo a valere per Sassuolo Gestioni Patrimoniali dello schema di accordo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul torrente Fossa detto “delle Casiglie”.

Al punto 6 del Consiglio Comunale la ratifica deliberazione n. 18 adottata dalla Giunta comunale in via d urgenza nella seduta del 06/02/2024 a cui seguirà l’approvazione della variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale la discussione di due Ordini del Giorno: il primo presentato dal consigliere Stefano Bargi ed altri (Lega) avente ad oggetto “mantenere la residenzialità storica nei regolamenti comunali Erp e Agenzia Casa”; il secondo presentato da Claudia Severi (Forza Italia) avente ad oggetto “contratti di locazione abitativa a canone concordato e riduzione al 75% dell’Imu”.