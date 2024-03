La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato in stato di libertà due ragazze, una 18enne e una minorenne, per il reato di furto aggravato in concorso.

Il 6 marzo scorso, intorno all’ora di pranzo, le due giovani, dopo aver trafugato dei capi di abbigliamento e alcuni articoli di profumeria del valore di circa 100 euro, nel tentativo di uscire dall’esercizio commerciale senza pagarne il corrispettivo, avevano fatto azionare l’allarme antitaccheggio.

Nella giornata dell’11 marzo scorso, durante un controllo di Polizia, effettuato da personale del Commissariato di P.S. di Mirandola, un giovane appena maggiorenne, è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish, motivo per il quale è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.