Al Teatro Dehon di Bologna il 16 e 17 marzo, sabato ore 21 e domenica ore 16, Aldo Sassi e Alessandro Fornari interpreteranno i protagonisti di una delle commedie più rappresentate, deliziose e divertenti degli ultimi 50 anni: “Il Vizietto”, la traduzione italiana di Lorenzo Vitali de “La Cage aux Folles” di Jean Poiret. Regia di Carlo Picchi.

In scena per la prima volta nel 1973, lo spettacolo racconta di Renato e il suo compagno Albin, i quali vivono assieme da vent’anni e gestiscono un locale a Saint-Tropez, comunicante col loro appartamento, dal nome “La Cage aux Folles” dove si esibiscono principalmente artisti travestiti; Albin, con il nome d’arte “Zaza”, ne è la stella di punta. Una sera irrompe nella loro casa Laurent, figlio di Renato e frutto di una occasionale avventura eterosessuale, ad informare il genitore che a breve si sposerà con Adrienne, figlia del deputato conservatore e moralista Charrier. Lei, per ottenere l’approvazione del padre, mente sulla natura dei suoi futuri suoceri… raccontando che Renato è un diplomatico presso l’ambasciata italiana…

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon – via Libia 59, Bologna – Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it