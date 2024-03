Nella mattina di ieri, operatori del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Occidentale, impegnati in uno specifico servizio di controllo del territorio, coordinati da un Funzionario della Questura di Reggio Emilia, intervenivano in Piazzale Marconi dopo aver visto due soggetti che, con fare sospetto, stazionavano in zona.

Nello specifico, gli operatori notavano un soggetto che, nei pressi di un money transfer, con fare guardingo e con una mossa repentina, cedeva qualcosa ad ad un altro soggetto li presente.

Immediatamente gli operatori si avvicinavano al giovane, un cittadino egiziano di 27 anni già noto con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, che tentava di disfarsi di un involucro in cellophane accertato poi contenere sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 8 grammi.

In virtù di quanto accaduto e al termine degli accertamenti di rito, il giovane è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti mentre la droga rinvenuta, il telefono cellulare e alcune somme di denaro in contanti venivano sequestrate.