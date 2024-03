C’è tempo fino a giovedì 4 aprile per partecipare all’asta pubblica per acquisire il diritto di superficie per la durata di 50 anni su un capannone facente parte del complesso immobiliare denominato “ex Polveriera”. Il Comune di Reggio, proprietario dell’immobile, ha infatti deciso di cederlo per 50 anni a chi vorrà rimettere in uso questo vecchio capannone abbandonato da tempo.

L’immobile si trova tra viale Olimpia e via Terrachini e più precisamente si tratta del terzo capannone che si incontra accedendo al parcheggio da viale Olimpia. L’edificio è completamente fuori terra e si sviluppa su due livelli (un piano terra ed un soppalco), ha superficie complessiva di circa 1.728 metri quadrati e versa in condizioni di gravissimo deterioramento generale e strutturale.

Per partecipare all’asta occorre far pervenire il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione all’Archivio generale del Comune di Reggio Emilia, via Mazzacurati, 11, 42122 Reggio Emilia, entro e non oltre le ore 13 del giorno giovedì 4 aprile 2024.

L’asta si svolgerà lunedì 8 aprile 2024, alle ore 10, presso gli uffici del Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio. Si svolgerà col metodo delle offerte segrete, da confrontarsi col prezzo posto a base d’asta, pari a 175mila euro (fuori campo iva).

Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio, tel. 0522/456155 e 456641, patrimonioimmobiliare@comune.re.it, pec: serviziopatrimonio@pec.municipio.re.it