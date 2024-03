‘Sinatra the Man and His Music’. Questo il titolo dello spettacolo-tributo all’uomo Frank Sinatra e alla sua musica che andrà in scena il 18 marzo alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna.

Sul palco Gianluca Guidi che tra musica e parole, accompagnato da Stefano Sabatini al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria, ripercorrerà la carriera di ‘The Voice’ ma anche curiosità e aneddoti sulla vita di Frank, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose. Celebre in tutto il mondo, controverso per molti motivi, il cantante americano ha incantato quattro generazioni e contribuito a scrivere la storia della musica pop.

