Al Teatro Asioli di Correggio l’ultimo dei due appuntamenti di Sciroppo di Teatro ’24 è in cartellone domenica 17 marzo alle ore 17 con La bicicletta rossa di Principio Attivo Teatro, una fiaba moderna che parla di dignità e riscatto.

“La bicicletta rossa” nasce da una forte necessità di raccontare e tradurre per la scena la storia di una famiglia capace di parlare dell’oggi, è una fiaba moderna a metà tra echi del teatro di Edoardo e la visionarietà noir di Tim Burton.

A tenere il filo della narrazione c’è Marta che come se sfogliasse un album fotografico ci racconta le strampalate ed eroiche avventure della sua famiglia. Marta non è in scena o meglio, c’è ma non si vede, è nel pancione di sua madre e proprio all’inizio dello spettacolo annuncia: “questa è la storia della mia famiglia prima che nascessi”.

Le vicende di cui Marta ci parla appartengono al nostro tempo pur essendo incastonate in un’epoca indefinita e lontana rendendo quasi fantastiche e surreali le azioni.

Il linguaggio utilizzato, ora comico ora riflessivo, narra le peripezie per la sopravvivenza di questa strampalata famiglia, proprio come molte famiglie di oggi capaci di trasformare la quotidianità nel miracolo che resiste.

