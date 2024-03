Dal mese di ottobre avrebbe commesso una serie di furti prevalentemente nei due supermercati Conad del comune di Bibbiano impossessandosi di generi alimentari, prodotti per l’igiene della casa e personale del valore stimato in varie migliaia di euro. L’ultimo colpo commesso ieri poco dopo le 13.30 ha visto l’immediato intervento dei carabinieri di Quattro Castella che l’hanno colto in flagranza del reato di rapina impropria all’interno del supermercato Conad City di Bibbiano dove mediante minaccia alla cassiera era uscito dal supermercato dopo aver aveva asportato generi alimentari e prodotti per la pulizia della casa per un valore di oltre 90 euro.

Per questi motivi con l’accusa di rapina impropria i carabinieri della stazione di Quattro Castella hanno arrestato un 23enne residente a Bibbiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Il giovane , oltre a essere ben conosciuto ai dipendenti dei due supermercati, che per timore di ritorsioni nel passato non l’hanno mai fermato limitandosi a quantificare i danni e denunciare gli innumerevoli episodi furtivi, è noto anche ai carabinieri per essere stato denunciato quale presunto responsabile degli imbrattamenti della sede CGIL e della filiale Credem del comune di Bibbiano. Di recente per le sue presunte condotte delittuose, commesse anche nel capoluogo reggiano, è stato destinatario del foglio di via obbligatorio per 3 anni dal comune di Reggio Emilia.