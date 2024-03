Il occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia da coronavirus (Covid 19), che si celebra in Italia il 18 Marzo, stamani il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi ha deposto una corona di alloro e si è raccolto in silenzio, al Cimitero Monumentale di San Claudio, in segno di commemorazione delle persone decedute.