Ha fatto tappa anche nel distretto ceramico la study visit dell’agenzia per l’efficienza energetica (AEE) albanese in Italia.

Il soggetto giuridico di bilancio pubblico sotto la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia dell’Albania è stato ospite di Iris Ceramica Group, leader mondiale nel design, produzione e distribuzione di prodotti ceramici di alta gamma destinati a progetti residenziali, commerciali ed industriale. L’azienda, fondata da Romano Minozzi, è da sempre impegnata sugli obiettivi di sostenibilità coniugando l’equazione Economia=Ecologia.

Lo scorso 7 marzo la delegazione formata dagli esponenti di AEE e di AESS (l’Agenzie per l’Energia e lo sviluppo Sostenibile) è stata ricevuta presso la sede dell’azienda nel cuore del distretto della ceramica dove è avvenuta una presentazione di Iris Ceramica Group, sia come azienda, ma anche e soprattutto dell’impegno aziendale in materia di sostenibilità e di transizione energetica.

La visita si è conclusa con un tour guidato all’interno del museo aziendale nel quale gli esperti – in materia di energia – albanesi hanno potuto provare anche l’installazione digitale dell’azienda sassolese dedicata all’idrogeno. Iris Ceramica Group ha dato vita al primo progetto concreto e innovativo per la decarbonizzazione dell’industria ceramica italiana tramite l’utilizzo di idrogeno verde.

“Abbiamo deciso, approfittando della disponibilità di Iris Ceramica Group e dell’attenzione della CEO Federica Minozzi e di tutta l’azienda verso le tematiche della sostenibilità e della sfida alla neutralità climatica, di far vedere “da vicino” ai colleghi albanesi che anche un’azienda delle dimensioni e della qualità di Iris Ceramica Group può coniugare il successo nei mercati e l’attenzione per l’ambiente e il territorio, in un settore, quello Hard to Abate, che comprende quei settori industriali che sono particolarmente difficili da decarbonizzare a causa dell’alta intensità di emissioni di gas serra associate alle loro attività come le aziende del comparto ceramico” ha spiegato la Presidente di AESS Benedetta Brighenti.

La study visit è parte del Twinning – un gemellaggio istituzionale tra Stati membri dell’UE e Paesi terzi – coordinato dal Gestore Servizi Energetici (GSE) con il contributo tecnico di AESS, CSI Piemeonte, RSE e il supporto gestionale di Eutalia che si è concluso martedì 12 marzo ed ha avuto come obiettivo quello di condividere – tra esperti italiani e albanesi – esperienze e competenze sul ruolo giocato dall’efficientamento energetico nel percorso della green transition.