“Imposte più leggere e più soldi nelle tasche dei sassolesi. Questo è l’obiettivo del provvedimento proposto da Forza Italia, con un Ordine del Giorno presentato dal capogruppo Claudia Severi, che ha ricevuto il via libera dal Consiglio Comunale.

Lo scopo è garantire ai proprietari degli immobili locati con contratti a canone concordato la possibilità di usufruire della riduzione del 25% dell’Imu anche nei due anni di proroga successivi alla scadenza. L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio fa ben sperare che la proposta possa diventare operativa, chiaramente a seguito delle verifiche tecniche che andranno fatte anche al Mes ( ministero economia e finanze).

Un provvedimento che eviterebbe una pioggia di disdette di locazione, sul quale abbiamo ricevuto le istanze di dieci associazioni sindacali sia rappresentanti degli inquilini sia dei proprietari e che avrà un effetto importante ed immediato se consideriamo che a Sassuolo il regime del canone concordato rappresenta circa l’80% delle locazioni abitative.

E’ stato un lavoro importante ed approfondito, quello che abbiamo effettuato per elaborare questa mozione, con la meta di individuare le possibilità tecnica e la sostenibilità economica. E oggi possiamo dire che i risultati in questa direzione sono arrivati. Sono soddisfatta che ormai al termine dell’attività ordinaria del Consiglio Comunale si sia raggiunto questo obiettivo. La riduzione della pressione fiscale rimarrà sempre una priorità per Forza Italia e per il centro destra”

Claudia Severi – Capogruppo consiliare Forza Italia Sassuolo