All’insegna del costante tutto esaurito con “Io Vergine, Tu Pesci?” – uno spettacolo che fondeva una conferenza astrologica con stand-up e teatro comico di qualità – Giuseppe Sorgi torna sul palco del Teatro Dehon di Bologna sabato 23 marzo ore 21 con un nuovo titolo: “E tu, che mito sei?“.

La mitologia in scena. Da Venere a Selène, da Zeus a Poseidone, passando per Eros, Medea, Tifèo, Krònos, Rea, Orione e tanti altri, in un dedalo di amori, intrighi, saghe familiari e vicende degne di un Feydeau o di una divina serie tv. Ed ecco che questi mitici personaggi, apparentemente distanti, per incanto parlano invece di noi, del nostro carattere, dei nostri rapporti familiari e dei nostri amori. E lo fanno in modo comico! Qualche volta tragicomico…

