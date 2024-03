Un originale omaggio ai Beatles da parte di una delle più grandi cantanti e musiciste inglesi contemporanee e di un noto quartetto d’archi italiano. Con “All You Need Is Love” progetto di Sarah Jane Morris e Solis String Quartet, si conclude giovedì prossimo 21 marzo (alle 21) al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri la Stagione teatrale 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle ore 21, biglietti da 19 euro a 10 euro.

Questa la line-up del concerto: Sarah Jane Morris (voce), Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola), Antonio Di Francia (violoncello, chitarra e arrangiamenti). L’omonimo album è uscito per Irma Records il 14 ottobre del 2022.

Info e prenotazioni

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri via Giardini 190 Pavullo nel Frignano – Tel 0536 304034 WhatsApp: 333 2455578 – E-mail info@cinemateatromacmazzieri.it – www.cinemateatromacmazzieri.it – www.ater.emr.it

Vendita biglietti online: www.vivaticket.it