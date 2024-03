In occasione delle Giornate FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) di Primavera del 23 e 24 marzo il Comune di Crevalcore, grazie alla collaborazione con il Gruppo FAI di Pieve di Cento, permetterà di visitare, in via eccezionale, e per il Palazzo di Bevilacqua per la prima volta dopo moltissimo tempo, due luoghi speciali.

“Siamo molto lieti di questa nuova collaborazione con il Gruppo FAI di Pieve di Cento – dichiara il sindaco Marco Martelli – che voglio ringraziare per l’impegno e la passione dimostrata, in particolare nella figura della Presidente Giovanna Baraldi e del suo staff, ringraziamento esteso anche all’assessora comunale con delega a cultura, comunicazione e turismo, Mariarosa Nannetti”.

I siti aperti al pubblico saranno:

Cantiere di restauro del Teatro di Crevalcore

Via Matteotti 110, Crevalcore

Sabato 23 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17

Domenica 24 marzo dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 17

Accesso senza prenotazione-consigliato abbigliamento e scarpe comode

Il Teatro storico di Crevalcore venne inaugurato nel 1881 da un progetto dell’Ing. Antonio Giordani a cui collaborò Gaetano Lodi, famoso decoratore di Casa Reale. Il terremoto del 2012 ha causato ingenti danni all’edificio che, in questo momento, è sottoposto a interventi di ristrutturazione e restauro.

Per l’occasione , aperture straordinarie del Museo dei burattini Leo Preti in via della Rocca, 2

Sabato 23 marzo ore 15.30 e 16.30 | Domenica 24 marzo ore 11.00 e 12.00/15.00 e 16.00

Palazzo Bevilacqua

Via Provane 747, Frazione Bevilacqua, Comune di Crevalcore

Domenica 24 marzo dalle ore 10.30 alle ore 17

Accesso senza prenotazione- consigliato abbigliamento e scarpe comode

Il complesso architettonico si compone di un oratorio eretto nel 1721 e piccole residenze agricole e appare in una mappa alla metà del XVII sec. durante la proprietà dei marchesi Alfonso e Luigi.Il palazzo padronale, edificato presumibilmente nella seconda metà del 1500, è costituìto da un edificio di tre piani.

“Per il Teatro storico comunale – conclude Martelli – si tratta di permettere alla cittadinanza tutta, e ai visitatori e turisti, di comprendere il grande e prezioso lavoro di restauro conservativo che ci restituirà a brevissimo il nostro Teatro, apprezzandone lo stato di avanzamento. Si tratta infatti di uno dei pochissimi cantieri di restauro aperti in tutta Italia per le Giornate Fai di Primavera. Per il Palazzo di Bevilacqua si tratta di una prima apertura assoluta, dopo davvero molto tempo, e per la cui disponibilità intendo ringraziare la proprietà.

Queste due giornate rappresentano l’ennesimo tassello di un grande sforzo messo in campo da questa Amministrazione per la promozione e il rilancio di un territorio abituato da sempre ad affrontare le difficoltà ma, da sempre, a rimboccarsi le maniche e a darsi da fare per superarle”.