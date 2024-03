Al Palacus di Modena si è giocata martedì 19 marzo la partita di andata di qualificazione ai Cnu 2024 di Calcio a 5 tra Cus Mo.Re e Cus Macerata.

Bellissimo incontro, ricco di emozioni e giocato a ritmi altissimi da entrambe le compagini.

Iniziano meglio i padroni di casa che trovano il vantaggio con Clara in tap-in a pochi passi dalla porta ma i marchigiani reagiscono immediatamente pareggiando con un rasoterra da fuori area di Capitanelli. Il Cus Mo Re torna in vantaggio ancora con Clara che segna una bellissima rete dopo azione corale ma Macerata non demorde e trova nuovamente il pari con Marangoni che sfrutta una disattenzione del Cus Mo.Re presa a fare una sostituzione. Allo scadere vantaggio del Cus Mo.Re nuovamente con Clara che chiude al meglio un contropiede ben imbeccato da Matarese.

La ripresa si apre con Macerata che pareggia immediatamente con Marangoni che sfrutta un errore difensivo dei locali e da lì la partita diventa un continuo di emozioni con un’occasione dopo l’altra per entrambe le formazioni.

All’8’ Macerata trova la rete del momentaneo vantaggio con Capitanelli ma il Cus Mo.Re non ci sta e aumenta il ritmo. Al 16’ Clara porta il risultato in parità con una gran conclusione nell’angolino che carica ancor di più i gialloblù che allo scadere con Marano trovano il gol che chiude la partita con la vittoria del Cus Mo.Re per 5 a 4.

In Cus Mo.Re erano presenti giocatori più di categorie: Matarese che milita nel Modena Cavezzo Futsal serie A2, Maretti e Veroni del Bagnolo Calcio a 5 Serie B e Piccolo della Casalgrandese Serie B.

CUS MO.RE vs CUS MACERATA 5 – 4

CUS MO.RE: Piccolo, Marasco, Veroni, Candeloro, Ghelfi, Ateba Ateba, Matarese, Maretti, Dreossi, Marano, Clara ©, Renna

CUS MACERATA: Rapari, Lombardi, Scattolini, Malvolti, Florio, Stellini, Capityanelli, Marangoni, Nardi

MARCATORI: Clara, Clara, Clara, Clara, Marano (Cus Mo.Re) – Capitanelli, Marangoni, Marangoni, Capitanelli (Cus Macerata);

Il ritorno è previsto martedì 16 aprile dove in caso di vittoria stacchiamo il pass per le Finali Nazionali di Campobasso, che si terranno dal 18 al 26 maggio.