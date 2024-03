“Like: giovani e social media” è il titolo dell’iniziativa che si svolerà domenica 24 marzo a San Felice sul Panaro, presso l’auditorium della biblioteca, alle 16.30. Nel corso dell’incontro saranno presentati i risultati di un’indagine sociologica su 420 alunni delle classi IV e V della scuola primaria “Muratori” e delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado “Pascoli” dell’Istituto comprensivo di San Felice. Gli scorsi 16 e 17 febbraio, i ragazzini, di età compresa tra i 9 e i 14 anni, hanno risposto a un questionario ricco di domande dettagliate che riguardavo utilizzo dei Social, modalità di accesso ai Social, percezione dei rischi e relazioni virtuali “in Rete”.

Tutti i dati sono stati quantificati anche con il prezioso aiuto dei membri dell’associazione Crescere Insieme. Nel corso della conferenza, moderata dall’assessore ai Servizi Sociali Elisabetta Malagoli, i dati raccolti saranno analizzati dall’assessore all’Istruzione Elettra Carrozzino, dalla sociologa Milena Casalini, dalla psicologa Greta Neri, dalla docente Maria Coriglione e dal segretario provinciale del Sindacato unitario dei Lavoratori della Polizia (Siulp) Roberto Butelli. I lavori saranno presieduti dal sindaco Michele Goldoni e dalla dirigente scolastica dell’I.C. di San Felice Maria Paola Maini. Tra le domande sottoposte agli alunni e quindi argomenti del dibattito: il possesso del cellulare; l’utilizzo di piattaforme e gruppi social; la frequenza nell’uso dei social; le relazioni virtuali e quelle al di fuori della scuola; le motivazioni legate all’uso dei portali web come luoghi in interazione; gli scambi di informazioni; la socializzazione; la definizione e percezione del sé con riferimento al numero di “like”. Un’elaborata ricerca sul campo per comprendere il punto di vista degli studenti nella fascia d’età preadolescenziale. L’iniziativa è organizzata da Comune di San Felice, Ausl, Istituto comprensivo di San Felice, associazione Crescere Insieme, Siulp.