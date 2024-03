Nella giornata di oggi la Polizia Stradale di Bologna, in collaborazione con operatori del servizio veterinario dell’ASL di Bologna, ha attuato sull’autostrada A/1 nel tratto Casalecchio – Sasso Marconi, un dispositivo di controllo sul trasporto di animali vivi finalizzato alla verifica degli aspetti igienico-sanitari, della regolarità sulla documentazione sanitaria, dell’idoneità degli animali e relative condizioni di trasporto, dei requisiti dei mezzi, del rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti.

Agli animali trasportati, anche se stessero effettuando il loro ultimo viaggio, devono essere garantite le condizioni di benessere ed il necessario rispetto. Per questo motivo esistono precise e severe norme di riferimento. Nel corso del servizio sono stati controllati tre veicoli adibiti al trasporto specifico ed per uno di questi è stata contestata una sanzione amministrativa di 2000 euro per l’inefficienza di un rubinetto per l’abbeveratoio.

Un’attività laboriosa e costante quella della Sezione Polizia Stradale di Bologna che proseguirà assiduamente, insieme ad altri controlli, per tutto il periodo delle prossime festività pasquali.