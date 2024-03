Il castello di Levizzano Rangone a Castelvetro, ospiterà domenica 24 marzo “Feudalia”, mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e ai prodotti biologici, con oltre quaranta espositori provenienti da diverse regioni italiane.

Feudalia si svolgerà due volte l’anno, a marzo e a dicembre. Già fissate le prossime date che saranno il 14-15 dicembre 2024, con la manifestazione che sarà dedicata a tutto ciò che riguarda il Natale.

Per Giorgia Mezzacqui, vicesindaca e assessora al Turismo del Comune di Castelvetro «iniziamo un nuovo cammino al castello di Levizzano, che, in questi anni, ho cercato di promuovere attraverso diversi eventi, momenti, incontri. Questa volta apriamo all’artigianato artistico, alla creatività e ai piccoli oggetti con una iniziativa che non vuole esaurirsi allo spot, ma proseguire con altri appuntamenti già calendarizzati per i prossimi mesi. Il desiderio di ospitare questo evento nasce dall’idea di voler essere un richiamo interessante per la scoperta del territorio, dell’artigianato e delle sue produzioni attraverso una manifestazione che punta sulla qualità e che vuole diventare un appuntamento fisso e sempre più conosciuto, che sappia far leva anche sul valore dei luoghi di interesse del nostro territorio. Ciò che desidero per il mio paese è diventare luogo attrattivo e ideale, che sa accogliere un pubblico sempre più ampio attraverso la diversificazione degli eventi. Luogo riconosciuto e riconoscibile».

Nella scelta degli espositori le organizzatrici danno spazio a prodotti realizzati all’insegna della creatività, dell’unicità e del bello, in grado di suscitare emozioni al visitatore che può trovare dal capo di abbigliamento sartoriale al monile ricercato, dalle ghirlande di fiori alle candele, dai profumi e telerie per la casa ai libri didattici, fino alla conoscenza delle erbe medicinali spontanee.

Cinzia Bondi, organizzatrice di Feudalia dichiara che «la filosofia di Feudalia è quella di riportare il concetto del “bello”, ma soprattutto promuovere e far conoscere prodotti realizzati a mano da artigiani e creativi, nonché prodotti bio di piccole aziende agroalimentari. Nella speranza che le persone si riavvicinino al “fatto a mano”».

Nell’area Bio si potranno composte e marmellate, miele, farine, lavanda e vini, anch’esse produzioni di piccoli artigiani.

Bellezza, originalità e creatività la filosofia che è alla base di Feudalia e quale luogo migliore delle colline del Lambrusco Grasparossa può esserci per creare le atmosfere magiche di simbiosi tra bellezze naturali e artistiche.

Maria Angela Palmieri, titolare azienda agricola “L’Ippocastano” sottolinea che «il nostro progetto nasce 16 anni fa con la manifestazione “A spasso tra le rose” che si svolge due volte all’anno nei roseti della mia azienda. Visto il successo e l’interesse del pubblico per questo tipo di eventi, abbiamo iniziato una collaborazione da diversi anni con il comune di Formigine, il nostro evento “Mercanti al castello” che apre il “Dicembre Formiginese” ha nuovamente ottenuto un grande riscontro di pubblico. Abbiamo perciò deciso di organizzare Feudalia che vedrà la luce il 24 marzo per diventare un appuntamento fisso 2 volte l’anno al castello di Levizzano Rangone».

Sarà attivo durante la manifestazione un servizio di piccola ristorazione.

Il comune di Castelvetro si é reso disponibile a patrocinare la realizzazione di questa manifestazione, che intende crescere e coinvolgere le piccole aziende agroalimentari e vinicole legate al territorio.

La manifestazione è aperta con ingresso libero per tutta la giornata dalle ore 10 alle 19.