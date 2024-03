La Polizia Locale ha rintracciato e sanzionato il proprietario di un furgone che si era allontanato dal luogo di un sinistro avvenuto in città: non c’erano stati feriti ma seri danni al secondo mezzo coinvolto (circa tremila euro).

La vittima dell’episodio, che non era riuscita a fermare l’altro veicolo dopo un violento tamponamento, aveva chiamato la Polizia Locale, il cui Reparto Infortunistica, grazie ai sistemi di videosorveglianza e ai “varchi” che leggono le targhe, ha poi individuato il furgone, parcheggiato nel territorio dell’Unione Terre d’Argine.

Da qui la sanzione fino a 1.730 euro, perché anche in assenza di feriti, dopo un sinistro stradale è un illecito amministrativo non fermarsi per fornire le proprie generalità.

Il furgone è risultato assicurato.